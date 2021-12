Cile, il candidato del centrosinistra Gabriel Boric vince le presidenziali. Record di partecipazione al ballottaggio (Di lunedì 20 dicembre 2021) La vittoria di Gabriel Boric è stata netta e si è delineata fin dallo scrutinio dei primi seggi. In termini percentuali il giovane candidato di sinistra è cresciuto dal 26 al 56% e il candidato di destra Jose Antonio Kast dal 28 al 44%. Le sintesi televisive sottolineano che Boric con i suoi 35 anni è il più giovane presidente eletto della storia del Cile ed è anche il Presidente che ha preso più voti perché la percentuale delle persone che hanno votato ha superato il 56%. Sembra poco per gli standard europei, ma è una partecipazione che è andata oltre quello che si riteneva il Record, cioè il referendum dell’anno scorso sull’avvio del processo costituente. Boric ha vinto perché ha portato, o riportato alle urne, molti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La vittoria diè stata netta e si è delineata fin dallo scrutinio dei primi seggi. In termini percentuali il giovanedi sinistra è cresciuto dal 26 al 56% e ildi destra Jose Antonio Kast dal 28 al 44%. Le sintesi televisive sottolineano checon i suoi 35 anni è il più giovane presidente eletto della storia deled è anche il Presidente che ha preso più voti perché la percentuale delle persone che hanno votato ha superato il 56%. Sembra poco per gli standard europei, ma è unache è andata oltre quello che si riteneva il, cioè il referendum dell’anno scorso sull’avvio del processo costituente.ha vinto perché ha portato, o riportato alle urne, molti ...

