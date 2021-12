Calcio | Raiola | ' Futuro de Ligt in Premier? Anche Barça | Real Madrid o Psg'

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. - (Adnkronos) - "LaLeague? Possono essereo Paris Saint Germain". Minotorna a parlare deldel difensore della Juventus Matthijs de. "Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo. Vedremo quest'estate", aggiunge il procuratore italo-olandese all'emittente Nos.

Non penso alle grandi della Premier ma a club come Barcellona, Real Madrid o Psg", le parole diche parla anche di Erling Haaland, stella del Borussia Dortmund nel mirino di tutte le big del ...: "Psg, Barcellona e Real su di lui" Il centrale olandese è legato al club bianconero con un contratto fino al giugno 2024 e dalla prossima estate entrerà in vigore una clausola rescissoria da ...Mino Raiola spaventa la Juve. Il procuratore, da sempre un prezioso alleato dei bianconeri, stavolta potrebbe passare al 'lato oscuro'. L'agente, che cura gli interessi fra gli altri di Matthijs de Li ...Roma, 20 dic. - "La Premier League? Possono essere anche Barça, Real Madrid o Paris Saint Germain". Mino Raiola torna a parlare del futuro del difensore della J ...