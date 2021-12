Arisa lancia una frecciatina ad Amadeus | Evidentemente non sono piaciuta

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La miccia è stata accesa da, vincitrice della finale del programma 'Ballando con le stelle' di sabato 18 dicembre, insieme a Vito Coppola con un valzer sul brano La casa dell'amore possibile (e la passione tra loro continua a crescere). Al momento delle votazioni la cantante ha dovuto rispondere a una domanda molto scomoda (soprattutto in questo periodo), sulla partecipazione al Festival di Sanremo. In occasione della finale di Ballando con le Stelle 2021, il ballerino Vito Coppola ha scritto una lettera intensa ad. La cantante, in un video trasmesso poco prima dello spettacolo, ha parlato della sua difficoltà a voltare pagina dopo una relazione interrotta: "sempre stata molto distante. Non mi piace essere abbracciato con malizia. Il problema è essere ricercati dalla persona da cui non vuoi essere ricercato. In ...