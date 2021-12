Arisa dopo la vittoria a Ballando confessa: "Con Vito Coppola c'è grande attrazione" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di "Ballando con le Stelle", andata in onda su Rai Uno sabato 18 dicembre 2021, Arisa e Vito Coppola sono stati proclamati vincitori. L'evidente complicità tra la cantante lucana e il suo insegnante di ballo campano non è di certo passata inosservata negli ultimi mesi. La celebre artista in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Corriere della sera" ha parlato del rapporto che ha instaurato con il suo maestro, esprimendosi con queste parole: "Tra noi c'è una grande attrazione". La vittoria della finale di "Ballando con le Stelle" è stata recentemente conquistata dalla cantante Arisa in coppia con Vito Coppola. L'artista, che prima di vincere ha fatto tutta una serie di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nell'ultima puntata di "con le Stelle", andata in onda su Rai Uno sabato 18 dicembre 2021,sono stati proclamati vincitori. L'evidente complicità tra la cantante lucana e il suo insegnante di ballo campano non è di certo passata inosservata negli ultimi mesi. La celebre artista in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Corriere della sera" ha parlato del rapporto che ha instaurato con il suo maestro, esprimendosi con queste parole: "Tra noi c'è una". Ladella finale di "con le Stelle" è stata recentemente conquistata dalla cantantein coppia con. L'artista, che prima di vincere ha fatto tutta una serie di ...

