Anticipazioni Un posto al sole | puntate dal 20 al 24 dicembre 2021 | Rossella minacciata da una donna misteriosa

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ledi “Unal” dal 20 al 24. Nella puntata di lunedì 20, Patrizio, sconvolto dalla fine della sua storia con Clara, incolpa Alberto di tutto, ma un’amara scoperta lo attende. Mentresi appresta a partire per Bolzano con Riccardo e Michele a Milano per lavoro, Silvia prende atto che per la prima volta passerà le vacanze di Natale da sola. Susanna affronta, finalmente, il suo esame di magistratura e supportata da Niko, si trova di fronte alla possibilità concreta di realizzare i suoi sogni professionali. Nella puntata di martedì 21, a Bolzano con Riccardo, riesce a mettere da parte i suoi problemi familiari. Mentre ...

