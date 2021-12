Alex Zanardi, finalmente la notizia che tutti aspettavano: "Il Natale 2021 a casa" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Zanardi passerà Natale a casa, con i suoi familiari: lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Il... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 dicembre 2021)passerà, con i suoi familiari: lo ha annunciato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Il...

Advertising

TgLa7 : Per Alex Zanardi Natale a casa. L'annuncio ai Collari d'Oro Coni - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - Avvenire_Nei : #AlexZanardi è finalmente tornato a casa - Dryom73 : RT @MediasetTgcom24: Alex Zanardi è tornato a casa: un anno e mezzo fa incidente in handbike #AlexZanardi - joemiccione : RT @TgLa7: Per Alex Zanardi Natale a casa. L'annuncio ai Collari d'Oro Coni -