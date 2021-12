Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 dicembre 2021)DEL 19 DICEMBREORE 13.20 ALESSIO CONTI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA. APRIAMO CONINCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, CI SONO CODE A PARTIRE DA PRENESTINA ANCHE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E ARDEATINA, POI CODE PER CURIOSI TRA DA APPIA A TUSCOLANA PER EFFETTO DELL’INCIDENTE SUL RACCORDO RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD IN INGRESSO ADA TORVERGATA NELLA CAPITALE OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI E NELL’AMBITO DEL PIANO DI NATALE DELLA MOBILITÀ, ATTIVAZIONE ANCHE IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRIDENTE FINO AL TARDO POMERIGGIO RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA E’ ATTIVO SU ...