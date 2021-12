"Un richiamo ogni sei mesi". Cosa può cambiare sui vaccini

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il direttore generale dell'Aifa non esclude ulteriori iniezioni: "È probabile che saranno più frequenti". Si lavora anche a una versione aggiornata dei

All'inizio la convinzione era quella di poter andare avanti con unannuale. Tuttavia il ... " È probabile che le iniezioni saranno più frequenti, magari una6 mesi ". Il governo sta ...Bisogna fare subito la terza dose di vaccino anti Covid, perché protegge dalla variante Omicron, ma sapendo già che 'ne servirà un'altra nel 2022, magari tra sei mesi". A dirlo è Nicola Magrini, ...Nicola Magrini, direttore generale della nostra Agenzia del farmaco, non aspetta con particolare trepidazione l'aggiornamento dei vaccini contro le nuove varianti, annunciato da Pfizer e Moderna: Non ...Il direttore generale dell'Aifa non esclude ulteriori iniezioni: "È probabile che saranno più frequenti". Si lavora anche a una versione aggiornata dei vaccini ...