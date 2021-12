Torino, Juric: «Siamo decimi, va alla grande. Sul bomber di razza…» (Di domenica 19 dicembre 2021) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Abbiamo fatto tre punti, Siamo decimi e va benissimo perché ci sono state tante partite dove ci è andata male. Non abbiamo concesso niente al Verona nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto male e quando noi dobbiamo rallentare i ritmi facciamo più fatica e perdiamo le nostre caratteristiche di intensità ed inserimenti. Già era successo un po’ a Cagliari e abbiamo sofferto un po’ ma va alla grande». ERRORI – «C’è da tanto da migliorare, questa squadra ha fatto passi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato al termine del match di Serie A vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VITTORIA – «Abbiamo fatto tre punti,e va benissimo perché ci sono state tante partite dove ci è andata male. Non abbiamo concesso niente al Verona nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto male e quando noi dobbiamo rallentare i ritmi facciamo più fatica e perdiamo le nostre caratteristiche di intensità ed inserimenti. Già era successo un po’ a Cagliari e abbiamo sofferto un po’ ma va». ERRORI – «C’è da tanto da migliorare, questa squadra ha fatto passi ...

Advertising

haenrypriv : @undoriano loro non hanno battuto una squadra forte come il torino di juric per arrivarci però - CalcioNews24 : #Torino, #Juric: «Siamo decimi, va alla grande. Sul bomber di razza…» - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Juric: Questo Toro va alla grande, ma dobbiamo migliorare' #TorinoVerona - sportli26181512 : Juric: 'Questo Toro va alla grande, ma dobbiamo migliorare': Juric: 'Questo Toro va alla grande, ma dobbiamo miglio… - marinabeccuti : Torino, Juric: 'La classifica è bellissima, abbiamo fatto un salto a livello mentale' -