Stangata maxi bollette. "A rischio chiusura centinaia di piscine" (Di domenica 19 dicembre 2021) I rincari delle bollette potrebbero mettere a rischio molti impianti sportivi in Lombardia. L'allarme arriva da Arisa, l'associazione regionale imprese dello sport aderente a Confcommercio Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) I rincari dellepotrebbero mettere amolti impianti sportivi in Lombardia. L'allarme arriva da Arisa, l'associazione regionale imprese dello sport aderente a Confcommercio

Ultime Notizie dalla rete : Stangata maxi Bollette luce e gas, come azzerare le commissioni: il trucco anti - stangata, ecco le cifre Inesorabile, annunciata e attesa, sta per arrivare una maxi - stangata sulle bollette di luce e gas : le percentuali di incremento fanno paura, soprattutto sul lungo periodo. Un rincaro che peserà sulle famiglie e anche sulle aziende, tanto che vi sono ...

Bollette luce e gas in 10 rate, novità in manovra 2022 ... in modo da diluire il più possibile i maxi - rincari e sostenere la capacità di spesa dei ... 'E' la prova del nove che il governo si attende una stangata senza precedenti e che i 3,8 miliardi finora ...

Cabina in concessione: ecco la mega-stangata sull'arenile dei vip Forte dei Marmi, a denunciare l’aumento e a dar fiato alla protesta è Atto Garfagnini, personaggio notissimo in Versilia ...

