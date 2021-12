Spray a peperoncino in discoteca, 700 evacuati e indagini Cc (Di domenica 19 dicembre 2021) indagini dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato dello Spray al peperoncino in una discoteca, la Otel, causandone l'evacuazione mentre all'interno c'erano circa 600 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021)dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato delloalin una, la Otel, causandone l'evacuazione mentre all'interno c'erano circa 600 ...

Advertising

Andsteecatzen : @gioaltomonte @PATRIZIA953 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos E tu con questo atteggiamento sei uno di loro.… - rep_firenze : Firenze: spruzzano spray al peperoncino in pista per rubare, evacuata discoteca - bresscloud : che vita di merda comunque a girare sempre con lo spray al peperoncino in tasca e ricordarsi di mandare la posizione a qualcuno - elenalenalena : @stopridingmyD È normale il fatto che se lo vedessi in un vicolo cieco al buio mi verrebbe voglia ti tirare fuori lo spray al peperoncino? - pass_italia : Germania, Polizia aggredisce anziani e spruzza spray al peperoncino. Dove siamo arrivati? -

Ultime Notizie dalla rete : Spray peperoncino Spray a peperoncino in discoteca, 700 evacuati e indagini Cc Indagini dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato dello spray al peperoncino in una discoteca, la Otel, causandone l'evacuazione mentre all'interno c'erano circa 600 - 700 persone. Lo spray ha causato disturbi ed irritazioni a parecchi clienti. Una decina ...

Spruzzano spray al peperoncino in pista per rubare, evacuata discoteca Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani avrebbero spruzzato in pista dello spray al peperoncino, causando negli avventori del locale tosse e lacrimazione degli occhi. Il personale del locale ...

Firenze Sud: spray al peperoncino in pista, evacuata discoteca / FOTO FirenzeToday Spruzzano spray al peperoncino, evacuata discoteca Centinaia di ragazzi sono stati evacuati, la scorsa notte, dalla discoteca Otel, nella zona sud di Firenze. E' accaduto intorno alle 3,30. Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani potrebbero sp ...

Spray a peperoncino in discoteca, 700 evacuati e indagini Cc Indagini dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato dello spray al peperoncino in una discoteca, la Otel, causandone l'evacuazione mentre all'interno c'erano circa 600 ...

Indagini dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato delloalin una discoteca, la Otel, causandone l'evacuazione mentre all'interno c'erano circa 600 - 700 persone. Loha causato disturbi ed irritazioni a parecchi clienti. Una decina ...Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani avrebbero spruzzato in pista delloal, causando negli avventori del locale tosse e lacrimazione degli occhi. Il personale del locale ...Centinaia di ragazzi sono stati evacuati, la scorsa notte, dalla discoteca Otel, nella zona sud di Firenze. E' accaduto intorno alle 3,30. Secondo una prima ricostruzione, alcuni giovani potrebbero sp ...Indagini dei carabinieri a Firenze per risalire a chi, la notte scorsa, ha spruzzato dello spray al peperoncino in una discoteca, la Otel, causandone l'evacuazione mentre all'interno c'erano circa 600 ...