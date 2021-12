Silvia Toffanin ad Alex Belli: “E’ la gara a chi recita meglio ma gli artisti sono altri” (Di domenica 19 dicembre 2021) Delia Duran a Silvia Toffanin parla di coppia “open mind”, si riferisce a lei e al suo Alex Belli e la conduttrice di Verissimo fa le stesse espressioni di chi ascolta da casa, le sue facce dicono tutto e il pubblico tra i due si schiera con lei. “Guardiamo così ti ricordi e ricordiamo tutti insieme” dice la Toffanin alla donna tradita che ha davanti agli occhi e che continua a dire che ama Alex, che Soleil non ha avuto rispetto per nessuno. “Ma lui ha detto ti amo a Soleil” incalza Silvia Toffanin. “So che è un uomo e l’essere umano può anche sbagliare” così Delia Duran parla di una forma di amicizia che è amore, dell’errore fatto da Alex ma che si tratta di artisti. Qui Silvia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 19 dicembre 2021) Delia Duran aparla di coppia “open mind”, si riferisce a lei e al suoe la conduttrice di Verissimo fa le stesse espressioni di chi ascolta da casa, le sue facce dicono tutto e il pubblico tra i due si schiera con lei. “Guardiamo così ti ricordi e ricordiamo tutti insieme” dice laalla donna tradita che ha davanti agli occhi e che continua a dire che ama, che Soleil non ha avuto rispetto per nessuno. “Ma lui ha detto ti amo a Soleil” incalza. “So che è un uomo e l’essere umano può anche sbagliare” così Delia Duran parla di una forma di amicizia che è amore, dell’errore fatto dama che si tratta di. Qui...

