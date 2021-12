San Nicolada | la ricetta del drink da gustare a Natale

Leggi su lopinionista

(Di domenica 19 dicembre 2021)Sandi Marco Librandi bartender dell’Hotel Chapter RomaMarco Libranti, bartender dell’Hotel Chapter Roma, in via Santa Maria de’ Calderari, a due passi da Largo Argentina, ha ideato ildi2021 per i clienti del lobby bar e dell’hotel, dacon una fetta di panettone. L’idea del cocktail è di celebrare i simboli più iconici del: San Nicola – alias Babbo– e i dolci tipici della festa: panettone e torrone, perché secondo il bartender ilè Famiglia, tradizione e dolcezza. Il latte di mandorla da lasciare sotto l’albero, per dissetare il nostro santo preferito, che – poverino! – lavora molto nella notte più dolce dell’anno. Il Raki, liquore turco all’anice, per celebrarne le origini, in quanto San ...