Pierpaolo Pretelli | gli auguri speciali per i fan La reazione di Giulia VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 19 dicembre 2021)stupisce a Domenica In, l’ex gieffino regala ai fan una speciale esibizione natalizia. Arriva via social ladiSalemi L’ex gieffinoanche oggi pomeriggio ha stupito i suoi fan e i telespettatori di Domenica In. Il buoncon una nuova esibizione del tutto natalizia si è esibito in una nuova puntata al fianco di Mara Venier. Dopo l’esperienza al GFVip e a Tale e Quale Show,sta co-conducendo il gioco “Il Musichiere” ogni domenica al fianco della Venier a Domenica In. Il notoha fatto tanta strada e sta continuando a collezionare innumerevoli traguardi professionali. Solare e talentuoso come sempre,quest’oggi ha riscaldato ...