Pallamano Benevento ko con il Fondi | la capolista si impone 29-24

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi preannunciava la sfida più difficile del girone di andata e tale si è rivelata. Laè stata sconfitta dalla29-24 sul campo amico della Palestra Palumbo di Salerno nell’ultimo impegno dell’anno solare. Dopo una prima fase di equilibrio, caratterizzata dal buon approccio alla gara dei sanniti, gli ospiti hanno preso il largo sfruttando l’atletismo e la tecnica che gli stanno consentendo di dominare la stagione. Grazie anche a un parziale di otto reti a zero i fondani hanno chiuso la prima frazione sul 16-9 gettando le basi per la vittoria. Nella ripresa la squadra di De Santis ha proseguito la sua marcia arrivando anche al +10 a dieci minuti dal termine. Nell’ultima fase di gioco laha rialzato la testa ...

