Pagelle Sampdoria Venezia | Gabbiadini rinato | Henry perfetto Errore fatale di Adrien Silva

(Di domenica 19 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:) FLOP: Ebuehi () VOTI(4-5-1): Audero 7; Bereszynski 7 (61? Dragusin 6), Yoshida 5.5, Colley 6.5, Augello 7; Candreva 7, Thorsby 7, Ekdal 6.5 (85? Askildsen sv),5.5,7 (61? Verre 6); Caputo 6 (74? Quagliarella 6). Allenatore: D’Aversa 6.(4-3-3): Romero 6; Ebuehi 5.5, Caldara 6, Ceccaroni 6, Mazzocchi 6; Tessman 6 (57? ...

Gli highlights e i gol di- Venezia , match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/...E TABELLINOLee il tabellino di- Venezia , match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 , in cui i padroni di casa guidati da Roberto D'Aversa non sono riusciti ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Sampdoria Venezia Le pagelle dei protagonisti del match tra Sampdoria e Venezia, valido per la 18 ...Pagelle Sampdoria-Venezia: i ragazzi di D'Aversa vincono ancora. Vincono grazie a Gabbiadini con assist di Caputo. Thorsby quanti ...