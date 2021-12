Occhio al nuovo Quad, che sta per nascere in Asia occidentale (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Quad originale formato da Stati Uniti, India, Australia e Giappone è al centro della politica estera della Casa Bianca per contrastare la crescente aggressione e influenza cinese nell’Indo-Pacifico. Ma si dovrà prestare attenzione a un nuovo Quad, che riunisce gli Stati Uniti e l’India con Israele e gli Emirati Arabi Uniti, un raggruppamento che nei prossimi mesi sarà fondamentale per la sicurezza del Medio Oriente. Gli Accordi di Abramo firmati tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti al culmine della pandemia nell’agosto del 2020 sono stati una vera sorpresa per il Quadro geopolitico globale. Attualmente però, senza Donald Trump alla Casa Bianca e con Benjamin Netanyahu sostituito da Naftali Bennett come primo ministro di Israele, il rapporto tra Emirati Arabi Uniti e Israele si è consolidato e si sta evolvendo ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Iloriginale formato da Stati Uniti, India, Australia e Giappone è al centro della politica estera della Casa Bianca per contrastare la crescente aggressione e influenza cinese nell’Indo-Pacifico. Ma si dovrà prestare attenzione a un, che riunisce gli Stati Uniti e l’India con Israele e gli Emirati Arabi Uniti, un raggruppamento che nei prossimi mesi sarà fondamentale per la sicurezza del Medio Oriente. Gli Accordi di Abramo firmati tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti al culmine della pandemia nell’agosto del 2020 sono stati una vera sorpresa per ilro geopolitico globale. Attualmente però, senza Donald Trump alla Casa Bianca e con Benjamin Netanyahu sostituito da Naftali Bennett come primo ministro di Israele, il rapporto tra Emirati Arabi Uniti e Israele si è consolidato e si sta evolvendo ...

