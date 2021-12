Nuoto | Thomas Ceccon | “Contento per il bronzo e il tempo | ma posso fare meglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 19 dicembre 2021) E’ arrivata la prima medaglia individuale diin questi Mondiali 2021 diin vasca corta ad Abu Dhabi. Il talentuoso veneto, tra gli atleti di punta in chiave staffetta veloce e mista, è riuscito a togliersi la soddisfazione di conquistare ilnei 100 misti. Nel vorticoso alternarsi degli stile, in piscina da 25 metri,ha saputo mettere insieme una grande gara da 51.40, andando a migliorare il proprio personal best di 51.51 di cui era precedentemente accreditato. A vincere la prova è stato il favorito russo Kliment Kolesnikov che in 51.09 si è messo alle spalle il norvegese Tomoe Hvas (51.35) e appunto il nostro portacolori. “Sonoper la medaglia ovviamente e anche per il crono, forse potevo limare qualcosa in più. Mi sento un po’ stanco in ...