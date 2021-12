Nuoto, risultati batterie Mondiali 19 dicembre: 4×50 e 4×200 sl in Finale! Assurda squalifica per Arianna Castiglioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Quarta giornata di gare e di batterie nell’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri iridata tante gare interessanti che vale la pena raccontare. Pronti, via e Italia di grande livello nella 4×50 stile libero maschile. Leonardo Deplano (21.49), Alessandro Miressi (21.12), Manuel Frigo (21.39) e Lorenzo Zazzeri (20.95) hanno siglato il miglior riscontro delle batterie di 1:24.95, come la Russia, candidandosi a un ruolo di primo piano per la Finale del pomeriggio italiano. Azzurri che dovranno guardarsi dai russi, come anche dagli Stati Uniti (terzo tempo in 1:25.61), dal momento che queste compagini potrebbero avere degli inserimenti tali da poter fare uno step in avanti. Ottavo tempo delle batterie dei 50 dorso donne per Silvia ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Quarta giornata di gare e dinell’Etihad Arena di Abu Dhabi, sede dei2021 diin vasca corta. Nella piscina da 25 metri iridata tante gare interessanti che vale la pena raccontare. Pronti, via e Italia di grande livello nellastile libero maschile. Leonardo Deplano (21.49), Alessandro Miressi (21.12), Manuel Frigo (21.39) e Lorenzo Zazzeri (20.95) hanno siglato il miglior riscontro delledi 1:24.95, come la Russia, candidandosi a un ruolo di primo piano per la Finale del pomeriggio italiano. Azzurri che dovranno guardarsi dai russi, come anche dagli Stati Uniti (terzo tempo in 1:25.61), dal momento che queste compagini potrebbero avere degli inserimenti tali da poter fare uno step in avanti. Ottavo tempo delledei 50 dorso donne per Silvia ...

