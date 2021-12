Nuoto, Mondiali vasca corta: Thomas Ceccon di bronzo sui 100 misti, Marco Orsi 7° (Di domenica 19 dicembre 2021) Thomas Ceccon ha conquistato una bella medaglia di bronzo sui 100 metri misti ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. L’azzurro continua a incantare in questa stagione da sogno e ha agguantato un podio assolutamente prestigioso. Il 20enne, protagonista dell’argento conquistato dalla 4×100 stile libero tre giorni fa, ha toccato la piastra col tempo di 51.40, riuscendo a piazzare una bella rimonta nello stile libero dopo aver ben figurato tra rana e farfalla. Il veneto, quest’anno capace di conquistare due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (argento con la 4×100 stile libero, bronzo nella 4×100 misti), si è accodato al russo Kliment Kolesnikov (vincitore da favorito della vigilia in 51.09) e al norvegese Tomoe Hvas ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)ha conquistato una bella medaglia disui 100 metriai2021 diin. L’azzurro continua a incantare in questa stagione da sogno e ha agguantato un podio assolutamente prestigioso. Il 20enne, protagonista dell’argento conquistato dalla 4×100 stile libero tre giorni fa, ha toccato la piastra col tempo di 51.40, riuscendo a piazzare una bella rimonta nello stile libero dopo aver ben figurato tra rana e farfalla. Il veneto, quest’anno capace di conquistare due medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (argento con la 4×100 stile libero,nella 4×100), si è accodato al russo Kliment Kolesnikov (vincitore da favorito della vigilia in 51.09) e al norvegese Tomoe Hvas ...

