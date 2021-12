Non solo Olanda, ecco tutte le restrizioni anti Omicron nei Paesi Ue (Di domenica 19 dicembre 2021) In Germania e Austria obblighi rafforzati per chi entra, orari ridotti in Danimarca e Irlanda. A Parigi niente feste di Capodanno Leggi su ilsole24ore (Di domenica 19 dicembre 2021) In Germania e Austria obblighi rafforzati per chi entra, orari ridotti in Danimarca e Irlanda. A Parigi niente feste di Capodanno

Advertising

AlbertoBagnai : Come abbiamo sempre sostenuto, il vaccino lo fai per te (possibilmente solo se vuoi), il tampone lo fai per gli alt… - CarloCalenda : Molto interessante. Tra l’altro l’adozione di questo standard dovrebbe aiutare non solo in chiave anti-covid - GuidoDeMartini : ?? TAMPONE OBBLIGATORIO ANCHE X I VACCINATI ?? Arriva la CAPORETTO per chi aveva sostenuto che col PASS si è tranquil… - Melania99811558 : RT @intuslegens: Arrivano conferme che #Omicron non colpisce i polmoni ma solo le vie aeree superiori. Grazie a Dio è enormemente contagios… - alberto_vago1 : @GFI65 Non è flessibile purtroppo. Ha un modulo solo. Non ha mai piano B e purtroppo x 1000 motivi non ha mai la ro… -