NBA 2021-2022, i risultati della notte (19 dicembre): tutte le big in difficoltà, Bradley Beal trascina Washington (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono sette le partite giocate nella notte NBA. Anche se, più che sul parquet, le partite in questo momento sembrano in corso di svolgimento in luoghi lontani: aumentano a vista d’occhio i giocatori che entrano nel protocollo anti-Covid (Kevin Durant e Kyrie Irving tra gli ultimi esempi). Ma non sono le uniche situazioni da tenere d’occhio. Nel confronto tra squadre che, con ogni probabilità, poco avranno da chiedere alla stagione, gli Houston Rockets (10-20) battono i Detroit Pistons (4-24) per 107-116: sono 21 i punti di Christian Wood e 7 gli uomini in doppia cifra, dall’altra parte non bastano i 23 di Saddiq Bey e i 21 con 11 assist di Cade Cunningham. I Golden State Warriors (24-6) lasciano deliberatamente a riposo tutta l’artiglieria pesante e vanno incontro alla sconfitta per 119-100 sul parquet dei Toronto Raptors (14-15): Jonathan Kuminga trova una gran partita ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono sette le partite giocate nellaNBA. Anche se, più che sul parquet, le partite in questo momento sembrano in corso di svolgimento in luoghi lontani: aumentano a vista d’occhio i giocatori che entrano nel protocollo anti-Covid (Kevin Durant e Kyrie Irving tra gli ultimi esempi). Ma non sono le uniche situazioni da tenere d’occhio. Nel confronto tra squadre che, con ogni probabilità, poco avranno da chiedere alla stagione, gli Houston Rockets (10-20) battono i Detroit Pistons (4-24) per 107-116: sono 21 i punti di Christian Wood e 7 gli uomini in doppia cifra, dall’altra parte non bastano i 23 di Saddiq Bey e i 21 con 11 assist di Cade Cunningham. I Golden State Warriors (24-6) lasciano deliberatamente a riposo tutta l’artiglieria pesante e vanno incontro alla sconfitta per 119-100 sul parquet dei Toronto Raptors (14-15): Jonathan Kuminga trova una gran partita ...

