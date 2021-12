Morto il ragazzo di 15 anni caduto sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Di domenica 19 dicembre 2021) Non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo di 15 anni vittima di un incidente di montagna è Morto all’ospedale Maggiore di Novara. Il quindicenne era stato ricoverato nel nosocomio per i gravi traumi subiti in una caduta sulle piste da sci di Alagna Valsesia (Vercelli). L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad Alagna. Il ragazzo era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Novara. Nonostante i tentativi dei medici, è Morto a causa dei traumi che ha riportato al capo. Leggi su laprimapagina (Di domenica 19 dicembre 2021) Non c’è stato nulla da fare. Ildi 15vittima di un incidente di montagna èall’ospedale Maggiore di Novara. Il quindicenne era stato ricoverato nel nosocomio per i gravi traumi subiti in una cadutada sci di(Vercelli). L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato sulla pista di rientro che da Pianalunga riporta ad. Ilera stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Novara. Nonostante i tentativi dei medici, èa causa dei traumi che ha riportato al capo.

