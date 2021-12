Morti bianche a Torino, la drammatica testimonianza: “Li ho visti precipitare con la Gru” (Di domenica 19 dicembre 2021) Le immagini immediatamente successive al crollo della gru a Torino lasciano davvero sgomenti. Si intravedono i corpi, si sentono le urla disperate. Roberto Peretto, 52 anni e Marco Pozzetti, 54 anni, sono Morti sul colpo, mentre Filippo Falotico, 20 anni, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. I tre operai specializzati – indicati come “montatori” – sono stati trascinati giù da un’altezza di 40 metri. Stavano lavorando proprio da lì per completare le ultime fasi dell’assemblaggio della gru noleggiata dall’impresa Fiammengo di Torino. Il cantiere, che riguardava la ristrutturazione di un tetto condominiale di sette piani, era stato appena aperto ed era in fase di allestimento. LEGGI ANCHE => Aumento degli irregolari e dei Morti sul lavoro: i drammatici dati dell’Inail Per cause ancora da ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 dicembre 2021) Le immagini immediatamente successive al crollo della gru alasciano davvero sgomenti. Si intravedono i corpi, si sentono le urla disperate. Roberto Peretto, 52 anni e Marco Pozzetti, 54 anni, sonosul colpo, mentre Filippo Falotico, 20 anni, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. I tre operai specializzati – indicati come “montatori” – sono stati trascinati giù da un’altezza di 40 metri. Stavano lavorando proprio da lì per completare le ultime fasi dell’assemblaggio della gru noleggiata dall’impresa Fiammengo di. Il cantiere, che riguardava la ristrutturazione di un tetto condominiale di sette piani, era stato appena aperto ed era in fase di allestimento. LEGGI ANCHE => Aumento degli irregolari e deisul lavoro: i drammatici dati dell’Inail Per cause ancora da ...

