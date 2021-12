Milan Napoli 0-1 | Elmas regala il tre punti a Spalletti

(Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Meazza, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Ilespugna San Siro esattamente come lo scorso anno, per 0-1 e con un’azione nel finale decisa del VAR; l’anno scorso fu un rigore revocato, quest’anno il pareggio di Kessie annullato per una posizione di fuorigioco di Giroud che era lungo disteso a terra ma secondo Massa ed il VAR Di Paolo si trovava in posizione attiva. Dial 5? il gol che decide la sfida. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Lancio lungo di Maignan a cercare direttamente Messias dietro la linea difensiva; attento Ospina che esce fuori ...

... Tonali intercetta il passaggio per Elmas e serve Brahim Diaz che perde palla Secondo tempo: Ibrahimovic attende il fischio di Massa e arretra palla verso Tomori Fine primo tempo:0 - ...Consolidato il primato nerazzurro con la netta vittoria di Salerno: per il momento sfruttato il passo falso dell'Atalanta in attesa di, l 'amministratore delegato Beppe Marotta si gode il lavoro svolto e la scelta di Simone Inzaghi come sostituto di Antonio Conte; le cose stanno andando molto bene tra bel gioco, ...Il Milan continua a spingere con insistenza e al 34^ minuto Florenzi dalla distanza la mette non di molto a lato. Finisce senza recupero il primo tempo sul risultato di 0-1 in favore del Napoli.Colpo del Napoli a San Siro: la squadra di Spalletti si rialza dopo due ko consecutivi e piega per 1-0 il Milan nel posticipo della diciottesima giornata di Serie A. A decidere il big match una rete d ...