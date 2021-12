Milan | Florenzi | “Ricordo poco del Napoli Ci è mancato solo l’ultimo passaggio”

Advertising

Alenize82 : Nonostante avesse sfiorato due volte il gol con palle uscite di mm (Ibra di testa e #Florenzi, forse il migliore in… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: @acmilan , @Florenzi : 'Ricordo poco del @sscnapoli . Ci è mancato solo l'ultimo passaggio' #ACMilan #Milan #SempreMilan… - tuttonapoli : Milan, Florenzi a Dazn: 'Sconfitta immeritata, a parte il gol ricordo poco del Napoli' - CalcioNews24 : #Milan, #Florenzi: «Ricordo poco del #Napoli. Siamo arrabbiati» - _SiGonfiaLaRete : #MilanNapoli, #Florenzi: “Loro hanno giocato, anche se ricordo poche azioni da gol. A noi è mancato…” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Florenzi

... Rrhamani tocca con la mano ma c'è un fallo in attacco di Ibrahimovic 42' - Giocata pericolosa di Lozano che ci prova fino a quando Tomori non allontana il pallone dall'area del34' -...- Napoli 0 - 1Maignan 5,5 : si fa sorprendere sul gol.6 : nella prima mezz'ora fa tanta fatica a stare dietro ad Elmas, poi gli prende le misure e sfiora il gol con un destro potente che termina di ...Alessandro Florenzi, terzino rossonero, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Napoli. Quale è stata la difficoltà maggiore? “Sinceramente il ..."Oggi ci è mancato l'ultimo passaggio però secondo me abbiamo fatto una buona partita che non meritavamo di perdere". Così Alessandro Florenzi ai microfoni Dazn nell'immediato post-gara perso contro i ...