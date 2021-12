Marotta | ' Inzaghi stella polare Inter Su Brozovic sono ottimista'

Advertising

infoitsport : Inter, Marotta: “Brozovic vuole rimanere. Inzaghi nostra stella polare” - CalcioPillole : Le parole dell'amministratore delegato dell'#Inter Giuseppe #Marotta ai microfoni della storica trasmissione Rai, 9… - cardelli83 : RT @it_inter: #Marotta su #Inzaghi: 'Si è inserito con più facilità del previsto e, aiutato dalla società, è riuscito a dimostrare il suo v… - mr_kubra : RT @marifcinter: Marotta: “Conte pentito?Non credo. Mai rivangare.Credo abbia tracciato un solco importante nella nostra crescita. Il suo l… - mr_kubra : RT @marifcinter: Marotta: “Inzaghi? Immaginavo ci fossero più difficoltà. In realtà si è inserito subito nel nostro ambiente, supportato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Inzaghi

loda SimoneIntanto l'Inter vola dopo aver conquistato la vetta della classifica. I nerazzurri sono reduci da sei successi di fila e nelle ultime cinque partite non hanno subito reti. ...Ospite a 90° minuto su Rai 2, l'a.d. dell'Inter Beppeha parlato a tutto campo dell'inizio di stagione dei campioni d'Italia. A partire dall'impatto di Simone: "Immaginavo ci fossero più difficoltà. In realtà Simone si è inserito con più ...L'ad dell'Inter soddisfatto del lavoro di Inzaghi: "È il nostro valore aggiunto. Rinnovo Brozovic? Siamo ottimisti". Poi risponde a Joe Barone e parla del progetto Superlega ...L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha applaudito Simone Inzaghi dopo i primi mesi da allenatore dei nerazzurri: “Immaginavo maggiori difficoltà d’inserimento, in realtà Inzaghi si è in ...