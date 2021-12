Manovra impantanata al Senato: trattative Mef-partiti. E il Parlamento? Dimenticato: a 6 giorni da Natale non ha espresso un solo voto (Di domenica 19 dicembre 2021) No, la maggioranza non è ancora pronta. Sembra quasi uno scherzo ma dopo settimane di trattative ancora non c’è la quadra finale. E così il Parlamento può attendere. Così la legge di Bilancio vedrà la luce in Aula al Senato solo il 23 dicembre. E la Camera dovrà mettere il turbo per approvare definitivamente il provvedimento entro la fine dell’anno. Dopo vari tira e molla in cui il testo in queste settimane è comparso, scomparso, modificato, ritoccato, cesellato e riannodato decine di volte, l’ultimo rinvio è stato deciso ieri quando i partiti che sostengono il governo Draghi si sono accorti che sul superbonus al 110 per cento c’è l’intesa politica di massima, ma sui dettagli la situazione diventa più multiforme. I relatori stanno trattando direttamente con il ministero dell’Economia che deve accertare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) No, la maggioranza non è ancora pronta. Sembra quasi uno scherzo ma dopo settimane diancora non c’è la quadra finale. E così ilpuò attendere. Così la legge di Bilancio vedrà la luce in Aula alil 23 dicembre. E la Camera dovrà mettere il turbo per approvare definitivamente il provvedimento entro la fine dell’anno. Dopo vari tira e molla in cui il testo in queste settimane è comparso, scomparso, modificato, ritoccato, cesellato e riannodato decine di volte, l’ultimo rinvio è stato deciso ieri quando iche sostengono il governo Draghi si sono accorti che sul superbonus al 110 per cento c’è l’intesa politica di massima, ma sui dettagli la situazione diventa più multiforme. I relatori stanno trattando direttamente con il ministero dell’Economia che deve accertare ...

