Le regioni che andranno per prime in zona arancione (Di domenica 19 dicembre 2021) Italia vicina alla zona arancione? "Temo di sì. Sta continuando a salire l'occupazione dei posti ospedalieri". Lo afferma, a 'Mezz'ora in +', Guido Rasi, già direttore dell'agenzia europea dei medicinali e... Leggi su europa.today (Di domenica 19 dicembre 2021) Italia vicina alla? "Temo di sì. Sta continuando a salire l'occupazione dei posti ospedalieri". Lo afferma, a 'Mezz'ora in +', Guido Rasi, già direttore dell'agenzia europea dei medicinali e...

Advertising

andreapurgatori : piagnóne (piagnìno) - Treccani online 1. Chi piange o si lamenta in continuazione: ha ormai 10 anni ma è ancora un… - petergomezblog : Covid, così la zona gialla senza restrizioni non serve a contenere i contagi: lo dimostrano i dati delle regioni ch… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - monsieur_dapoz : RT @ItalianPolitics: I trucchi delle #Regioni per non essere costrette alla 'zona gialla' a causa #Coronavirus. In che mani siamo. https://… - ghioldip : RT @AxiaFel: “I novax mandano altre regioni in giallo” titola @Libero_official Ciò nonostante sia ormai oltre ogni dubbio e + che evidente… -