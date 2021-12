La soddisfazione di Mastella | “Col centro unito si vince” La nota del partito

Leggi su anteprima24

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo molto soddisfatti della nostra affermazione alle provinciali in Campania”. Così il leader di Noi di, Clemente, a proposito della tornata elettorale per il rinnovo dei presidenti delle proe dei consigli provinciali in Campania. “Le elezioni di ieri hanno confermato, per chi volutamente lo dimentica, che senza l’area centrale il Pd subisce sconfitte umilianti come a Caserta e Benevento dove abbiamo raddoppiato i Democratici malgrado la lista unica, con tanto di simboli affiancati, con i Cinquestelle. Diversamente, invece, è andata ad Avellino dove il Pd ha vinto grazie all’alleanza con Noi diche è stata determinante per la vittoria del presidente Buonopane. Questi risultati confermano la bontà della nostra intuizione politica e ci inducono ad andare avanti ...