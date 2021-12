La Lituania spera in Scholz ma fermare Pechino non è facile

(Di domenica 19 dicembre 2021) È lala destinazione della prima missione all’estero di Christine Lambrecht da ministra della Difesa del nuovo governo tedesco. Alla vigilia dell’incontro tra il cancelliere Olafe il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, Lambrecht ha deciso di far visita ai 550 militari tedeschi di stanza alla base di Rukla e all’omologo lituano Arvydas Anušauskas per parlare di sicurezza regionale e relazioni bilaterali. Prima del viaggio, Lambrecht ha rilasciato un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano tedesco Bild dicendosi favorevole all’introduzione di sanzioni personali contro i vertici della Russia in caso di aggravamento del conflitto in Ucraina. “Al momento dobbiamo valutare delle sanzioni contro il presidente russo, Vladimir Putin, e la sua cerchia ristretta”, ha detto. “Dobbiamo utilizzare l’intera gamma di strumenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Lituania spera

Sputnik Italia

Nations League, Lega B, C e D: chidi essere promosso La Lega B si può considerare una sorta ... Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia Lega C Gruppo 1: Turchia, Lussemburgo,, Isole Faroe ...... mentre la moglie Svetlana è rifugiata ine fa campagna in Europa per un futuro ... Lukashenko "di continuare le repressioni in silenzio. Ma il mondo intero guarda. Non ci fermeremo". La ...