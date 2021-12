Klopp: «Non prenderei al Liverpool un giocatore non vaccinato» (Di domenica 19 dicembre 2021) Jurgen Klopp è tornato sulla questione vaccini, è uno dei pochissimi allenatori – se non l’unico – che sta assumendo una posizione netta in merito alla vaccinazione e ai giocatori no vax. Posizione che ieri ha ulteriormente esplicitato nella conferenza stampa di presentazione di Tottenham-Liverpool che si gioca oggi alle 17.30. Se influirà la posizione sui vaccini su un possibile nuovo acquisto del Liverpool? Sì, sarà influente. Sicuramente. Me l’avevano chiesto nelle precedenti conferenze stampa e non ci avevo davvero pensato. Da allora ci ho pensato. In una situazione come questa, se un giocatore non è vaccinato è una minaccia costante per tutti noi. Non è sua intenzione essere una minaccia, ovviamente. Lui non pensa: “non mi importa degli altri”. Ma lo è e dobbiamo trovare soluzioni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Jurgenè tornato sulla questione vaccini, è uno dei pochissimi allenatori – se non l’unico – che sta assumendo una posizione netta in merito alla vaccinazione e ai giocatori no vax. Posizione che ieri ha ulteriormente esplicitato nella conferenza stampa di presentazione di Tottenham-che si gioca oggi alle 17.30. Se influirà la posizione sui vaccini su un possibile nuovo acquisto del? Sì, sarà influente. Sicuramente. Me l’avevano chiesto nelle precedenti conferenze stampa e non ci avevo davvero pensato. Da allora ci ho pensato. In una situazione come questa, se unnon èè una minaccia costante per tutti noi. Non è sua intenzione essere una minaccia, ovviamente. Lui non pensa: “non mi importa degli altri”. Ma lo è e dobbiamo trovare soluzioni ...

