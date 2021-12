"Italia capofila nei vaccini”, un documento del 2014 alimenta complottismi (Di domenica 19 dicembre 2021) “Italia capofila sul vaccino”. Era già tutto scritto? Sembra di sì a giudicare dal documento che AffarItaliani.it pubblica. Si tratta del comunicato Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) numero 387 del 29 settembre del 2014. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 19 dicembre 2021) “sul vaccino”. Era già tutto scritto? Sembra di sì a giudicare dalche Affarni.it pubblica. Si tratta del comunicato Aifa (Agenziana del farmaco) numero 387 del 29 settembre del. Segui su affarni.it

Covid e vaccino, un documento del 2014 siglato da ministero della Salute, Aifa e Stati Uniti investiva l'Italia nel ruolo di capofila sui vaccini e sulle strategia globali 'Italia capofila sul vaccino'. Era già tutto scritto? Sembra di sì a giudicare dal documento che Affaritaliani.it pubblica. Si tratta del comunicato Aifa (Agenzia italiana del farmaco) numero 387 del ...

“Sul vaccino Italia capofila”: un documento del 2014 alimenta i complottismi Affaritaliani.it “Sul vaccino Italia capofila”: un documento del 2014 alimenta i complottismi Un documento siglato a Washington nel 2014 tra Aifa, ministero della Salute e Casa Bianca investiva l'Italia nel ruolo di capofila sui vaccini ...

