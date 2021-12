Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 20 – 24 dicembre 2021): Ezio fa la proposta di matrimonio a Veronica (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Paradiso delle Signore - Massimo Poggio e Valentina Bartolo Settimana natalizia anche per Il Paradiso delle Signore, con tutti i personaggi impegnati a preparare cenoni, riffe e festeggiamenti. Tra un albero addobbato e un presepe, ci sarà comunque tempo per le vicende personali e una svolta importante la vivrà la storia tra Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo), perchè l’uomo chiederà ufficialmente alla sua compagna di sposarlo. Prima di farlo, però, dovrà chiudere con Gloria (Lara Komar) in maniera più che definitiva, chiedendole addirittura un finto certificato di morte, per diventare formalmente vedovo ed essere libero dal loro legame. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 dicembre 2021) Il- Massimo Poggio e Valentina Bartolo Settimana natalizia anche per Il, con tutti i personaggi impegnati a preparare cenoni, riffe e festeggiamenti. Tra un albero addobbato e un presepe, ci sarà comunque tempo per le vicende personali e una svolta importante la vivrà la storia tra(Massimo Poggio) e(Valentina Bartolo), perchè l’uomo chiederà ufficialmente alla sua compagna di sposarlo. Prima di farlo, però, dovrà chiudere con Gloria (Lara Komar) in maniera più che definitiva, chiedendole addirittura un finto certificato di morte, per diventare formalmente vedovo ed essere libero dal loro legame. A seguire lepuntate in onda da lunedì ...

