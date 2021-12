Il Green pass è quasi carta straccia, Draghi scopre i tamponi obbligatori. Meloni: “Governo del caos” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Green pass a breve potrebbe diventare inutile, stando agli esperti del Covid, secondo cui se si dovesse scoprire che la variante Omicron buca i vaccini quel pezzo di carta si rivelerebbe di fatto inutile e da modificare o supportare con tamponi obbligatori. Ed ecco che si riaccende il dibattito sull’ipotesi del tampone Covid per entrare nei locali al chiuso, tipo discoteche, anche per i vaccinati, dopo le ipotesi fatte trapelare dal Governo in vista del vertice di Palazzo Chigi del 23 dicembre. Un nuovo “pasticcio” di ordini e contrordini che finisce nel mirino dell’opposizione, mentre si sta aprendo anche il fronte scolastico con la richiesta dei sindaci di imporre il Green pass agli studenti. tamponi obbligatori, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 dicembre 2021) Ila breve potrebbe diventare inutile, stando agli esperti del Covid, secondo cui se si dovesse scoprire che la variante Omicron buca i vaccini quel pezzo disi rivelerebbe di fatto inutile e da modificare o supportare con. Ed ecco che si riaccende il dibattito sull’ipotesi del tampone Covid per entrare nei locali al chiuso, tipo discoteche, anche per i vaccinati, dopo le ipotesi fatte trapelare dalin vista del vertice di Palazzo Chigi del 23 dicembre. Un nuovo “pasticcio” di ordini e contrordini che finisce nel mirino dell’opposizione, mentre si sta aprendo anche il fronte scolastico con la richiesta dei sindaci di imporre ilagli studenti., ...

Advertising

borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - elio_vito : Bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche, scuole, luoghi di lavoro, mezzi di trasporto, tutto giusto, giu… - borghi_claudio : @maxdantoni Forse perché in realtà i nostri contagiati sono cinque volte i numeri ufficiali ma girellano tranquilli… - ENRICO27218318 : RT @DSantanche: Dal #governo dei migliori altra giravolta: #tamponeobbligatorio per eventi pubblici e feste. #FDI ha sempre sostenuto che… - at_arnould : RT @RadioRadioWeb: Green Pass e versione 'Super', contraddizioni del Governo Draghi, demolizione dello stato sociale, perdita di centralità… -