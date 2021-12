“Hanno dormito insieme”. GF Vip, notte bollente per Soleil Sorge: Alex Belli è già dimenticato (Di domenica 19 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, colpi di scena nella casa di Alfonso Signorini. La sesta edizione Vip del reality continua a concedere chicche per nulla male. Il pubblico di telespettatori certamente non corre il rischio di annoiarsi, soprattutto alla luce di nuove complicità che sembrano essere nate tra due coppie. Da un lato Biagio D’Anelli molto più vicino a Miriana Trevisan, dall’altro Alessandro Basciano che ha subito puntato Soleil Sorge. Le cose si mettono più che bene anche se al momento la passione sembra essere tenuta a bada. Non per questo, però, si può dire che un bacio non sia stato desiderato, quello tra Miriana e Biagio. Dopo la confessione di D’Anelli resa a Manila Nazzaro su Miriana e sulla grande attrazione che prova nei riguardi della gieffina, sigillata da tanto di bacio, i riflettori non possono che restare accesi e vigili su un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, colpi di scena nella casa di Alfonso Signorini. La sesta edizione Vip del reality continua a concedere chicche per nulla male. Il pubblico di telespettatori certamente non corre il rischio di annoiarsi, soprattutto alla luce di nuove complicità che sembrano essere nate tra due coppie. Da un lato Biagio D’Anelli molto più vicino a Miriana Trevisan, dall’altro Alessandro Basciano che ha subito puntato. Le cose si mettono più che bene anche se al momento la passione sembra essere tenuta a bada. Non per questo, però, si può dire che un bacio non sia stato desiderato, quello tra Miriana e Biagio. Dopo la confessione di D’Anelli resa a Manila Nazzaro su Miriana e sulla grande attrazione che prova nei riguardi della gieffina, sigillata da tanto di bacio, i riflettori non possono che restare accesi e vigili su un ...

Advertising

tsubakiis : @irlBrynhildr 2 anni senza cinema siamo stati, letteralmente questi hanno dormito come dei coglioni alle manifestaz… - prosci8c8 : tornata a casa dalla discoteca ubriaca marcia, ho dormito per terra perché non riuscivo a salire le scale, senza po… - FabioCossu2 : @AndyHayes100 @NoraHutson Non ho dormito bene. I miei cani hanno fatto colazione (or stanno facendo colazione). Non… - tsubakiis : @mitsubakou Madonna li voglio far commettere il non vissuto ma che cazzo di quel dio fino ad ora hanno dormito con… - santa_slavina : Ieri erano 8 adolescenti in tutto per il pigiama party. Hanno dormito in salone in una allegra ammucchiata. Non oso… -