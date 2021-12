Green Pass obbligatorio per studenti di elementari, medie e superiori: la proposta per la riapertura delle scuole dopo le feste (Di domenica 19 dicembre 2021) Le vacanze di Natale non sono ancora iniziate, ma già si parla del ritorno a scuola. E, a tal proposito, la situazione del 2022 potrebbe essere diversa da quella del 2021. E’ stata avanzata, infatti, la proposta di rendere il Green Pass obbligatorio per poter accedere alle lezioni. L’idea l’ha avuto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’Associazione per le autonomia (ALI). Ne parlava in un’intervista a Repubblica. La richiesta prevedrebbe di far accedere a scuola solo bambini e ragazzi vaccinati, guariti o muniti di tampone negativo. Insomma, come per i lavoratori. Leggi anche: Covid, ministero “Fase pandemica acuta. Regioni rafforzino misure” Green Pass obbligatorio a scuola: la proposta L’idea è stata lanciata da Matteo Ricci, ma non è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 dicembre 2021) Le vacanze di Natale non sono ancora iniziate, ma già si parla del ritorno a scuola. E, a tal proposito, la situazione del 2022 potrebbe essere diversa da quella del 2021. E’ stata avanzata, infatti, ladi rendere ilper poter accedere alle lezioni. L’idea l’ha avuto Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e presidente dell’Associazione per le autonomia (ALI). Ne parlava in un’intervista a Repubblica. La richiesta prevedrebbe di far accedere a scuola solo bambini e ragazzi vaccinati, guariti o muniti di tampone negativo. Insomma, come per i lavoratori. Leggi anche: Covid, ministero “Fase pandemica acuta. Regioni rafforzino misure”a scuola: laL’idea è stata lanciata da Matteo Ricci, ma non è ...

