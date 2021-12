Governo | domani Draghi vede Scholz | poi incontro con sindacati

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Settimana ricca di impegni per il presidente del Consiglio, Mario, alle ore 12.30, interverrà alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni, appuntamento alla Sala Sinopoli, Auditorium Parco della musica. Alle ore 14,riceverà a Palazzo Chigi il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf, seguiranno dichiarazioni alla stampa. Alle 16 l'attesocon i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil sul tema pensioni. Infine, alle ore 17.30, il presidente del Consiglio prenderà parte alla Cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società civile al Palazzo del Quirinale. Martedì 21 dicembre, alle ore 15,interverrà alla XIV ...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - Settimana ricca di impegni per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Domani, alle ore 12.30, interverrà alla ...
Il 23, ultimo giorno di scuola per milioni di studenti, si tireranno le somme sull'emergenza Covid, ma il presidente del Consiglio Mario Draghi si prepara, come ovvio che sia con i numeri del contagio ...