Golf: PNC Championship 2021, Tiger e Charlie Woods secondi. Soltanto John Daly e il figlio li precedono (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ritorno di Tiger Woods è stato salutato con grande curiosità da tutto il mondo del Golf. L'occasione perfetta: il PNC Championship, alias Father/Son Championship nel passato, un evento che ha spesso riunito diversi campioni del passato e del presente in un evento che li ha visti giocare insieme ai congiunti. In questo caso, però, il primo posto non è arrivato nonostante un magistrale ultimo giro da 11 birdie nelle ultime 12 buche. Conclusione a -25 per Tiger e il talentuoso figlio Charlie, due colpi indietro rispetto a John Daly e al figlio, che si chiama appunto John Daly II. Completano il podio Justin e Mike Thomas (con quest'ultimo che è invece il padre, in ...

