Draghi “prigioniero” di Palazzo Chigi? Il mosaico di Fusi (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutta l’Europa lo vuole lì, imbullonato a Palazzo Chigi. Tutti i partiti gli rendono omaggio e spiegano che meglio di lui alla presidenza del Consiglio non c’è nessuno. Tutti i media, salvo rare eccezioni, lo apprezzano e i riconoscimenti maggiori arrivano dalla stampa internazionale: quell’etichetta dell’Economist di Country of the Year 2021 è una medaglia dello spessore di quelle conquistate da da Marcell Jacobs alle Olimpiadi: storiche e basta. Beh, allora tutto a posto. Mario Draghi resta capo del governo e i partiti colgono l’occasione per eleggere un successore di Mattarella che li rassicuri e non provochi strappi nel tessuto della maggioranza di larghe intese. Ok? Mica tanto. Anzi per niente. Come andiamo dicendo da tempo su queste pagine, SuperMario che sale al Colle è un problema, ma se non lo fa è uno tsunami. L’ultima ... Leggi su formiche (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutta l’Europa lo vuole lì, imbullonato a. Tutti i partiti gli rendono omaggio e spiegano che meglio di lui alla presidenza del Consiglio non c’è nessuno. Tutti i media, salvo rare eccezioni, lo apprezzano e i riconoscimenti maggiori arrivano dalla stampa internazionale: quell’etichetta dell’Economist di Country of the Year 2021 è una medaglia dello spessore di quelle conquistate da da Marcell Jacobs alle Olimpiadi: storiche e basta. Beh, allora tutto a posto. Marioresta capo del governo e i partiti colgono l’occasione per eleggere un successore di Mattarella che li rassicuri e non provochi strappi nel tessuto della maggioranza di larghe intese. Ok? Mica tanto. Anzi per niente. Come andiamo dicendo da tempo su queste pagine, SuperMario che sale al Colle è un problema, ma se non lo fa è uno tsunami. L’ultima ...

Advertising

formichenews : #Draghi “prigioniero” di #PalazzoChigi? Il mosaico di @carlo_fusi ?? - simisimi1972 : @Corriere Da #Cenerentola e lazzaretto d’Europa nei primi mesi della pandemia con il governo #Conte a Paese dell’an… - cammisa_massimo : Draghi prigioniero? - smenafra : RT @angela__mauro: In altre parole, Draghi è prigioniero del suo ruolo e del suo stesso prestigio: al governo e non al #quirinale - angela__mauro : In altre parole, Draghi è prigioniero del suo ruolo e del suo stesso prestigio: al governo e non al #quirinale -