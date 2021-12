Covid in Campania, oggi 2.006 positivi e due morti: l'indice di contagio stabile al 5,23%, aumentano ancora i ricoveri (Di domenica 19 dicembre 2021) aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.006 positivi su 38.324 tamponi... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 dicembre 2021)i nuovima restala curva dei contagi da Coronavirus in. Numeri alla mano,il virus fa registrare 2.006su 38.324 tamponi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, VIETATE FESTE SCOLASTICHE, DI LAUREA, DI COMPLEANNO IN LOCALI AL CHIUSO. CONTROLLI SERI SULL'USO DELLA M… - Adnkronos : Covid in #Campania, vietate feste in locali al chiuso. #notizie - letmeshinewithu : fa ridere perchè era partita come viaggio a Barcellona boicottato per covid quindi tour per la Campania, costiera e… - moore_melany : Ci sta privando di libertà ci sta chiudendo in casa ricordiamoci del PD alle urne -