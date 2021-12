Cile: presidenziali, Kast riconosce la vittoria di Boric (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il candidato di destra José Antonio Kast ha riconosciuto la vittoria del suo rivale di sinistra Gabriel Boric e si è rallegrato con lui per "la sua grande vittoria" nel ballottaggio delle elezioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il candidato di destra José Antonioha riconosciuto ladel suo rivale di sinistra Gabriele si è rallegrato con lui per "la sua grande" nel ballottaggio delle elezioni ...

