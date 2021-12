Cacciare la Russia dal sistema Swift avrebbe tre conseguenze

(Di domenica 19 dicembre 2021) Durante il loro colloquio virtuale di questa settimana, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno discusso anche di un’“infrastruttura finanziaria indipendente” per le operazioni commerciali dei due Paesi. Lo ha reso noto Yuri Ushakov, consigliere diplomatico del Cremlino, aggiungendo che i presidenti die Cina “si sono espressi a favore dell’aumento della quota delle valute nazionali negli accordi reciproci” al fine di “estendere la cooperazione e garantire agli investitori russi e cinesi l’accesso ai reciproci mercati azionari”. Parole che sembrano una reazione a quella che Stati Uniti e Unione europea, restii a intervenire militarmente nell’Est Europa, considerano “l’opzione nucleare” in caso di invasione russa dell’Ucraina: l’esclusione delle banche russe dalla rete, che collega più di 11.000 banche in oltre 200 Paesi in tutto il ...

