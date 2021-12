Boxe, Jake Paul vince ancora: Tyron Woodley ko al sesto round (VIDEO) (Di domenica 19 dicembre 2021) D Jake Paul vince anche il rematch contro Tyron Woodley nella cornice dell’Amalie Arena di Tampa, in Florida, e lo fa con un ko devastante alla sesta ripresa. Niente da fare per l’ex campione Ufc dei pesi welter: lo youtuber, dopo la vittoria per split decision di Cleveland dello scorso agosto, batte nuovamente il campione di arti marziali miste, rilasciato dall’organizzazione di Dana White pochi mesi fa, che va al tappeto dopo un gran gancio destro di Paul. Inizialmente, Jake Paul avrebbe dovuto sfidare Tommy Fury, fratellastro di Tyson, ma il pugile ha dato forfait per un problema fisico. Intanto, Marvin Vettori si candida come prossimo sfidante di Jake Paul. Shocking pic.twitter.com/hz2HeFpewn — Ariel Helwani ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Danche il rematch contronella cornice dell’Amalie Arena di Tampa, in Florida, e lo fa con un ko devastante alla sesta ripresa. Niente da fare per l’ex campione Ufc dei pesi welter: lo youtuber, dopo la vittoria per split decision di Cleveland dello scorso agosto, batte nuovamente il campione di arti marziali miste, rilasciato dall’organizzazione di Dana White pochi mesi fa, che va al tappeto dopo un gran gancio destro di. Inizialmente,avrebbe dovuto sfidare Tommy Fury, fratellastro di Tyson, ma il pugile ha dato forfait per un problema fisico. Intanto, Marvin Vettori si candida come prossimo sfidante di. Shocking pic.twitter.com/hz2HeFpewn — Ariel Helwani ...

