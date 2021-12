Bilancio | al tar il 12 gennaio

(Di domenica 19 dicembre 2021) di Erika Noschese Botta e risposta tra i consiglieri d’opposizione e il sindaco Vincenzo Napoli. Al centro della querelle l’approvazione delconsolidato dopo il ricorso al Tar presentato dai consiglieri Roberto Celano, Dante Santoro, Corrado Naddeo, Donato Pessolano, Claudia Pecorato, Michele Sarno, Catello Lambiase, Elisabetta Barone e Domenico Ventura. I consiglieri d’opposizione, uniti, ad eccezione di Antonio Cammarota, attraverso l’avvocato Gherardo Marenghi, hanno fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale, dopo l’approvazione del consolidato – avvenuto durante il primo consiglio comunale dello scorso 24 novembre, contestando la violazione e falsa applicazione dell’articolo 48 relativo al regolamento delle adunanze consiliari; la mancata urgenza e il mancato passaggio in commissione, oltre all’approvazione avvenuta durante il consiglio di ...

Pessolano punta poi l'attenzione sul ricorso alper ilconsolidato e parla di una "minoranza mortificata" e, aggiunge, "credo che, in quest'occasione, abbia mortificato tutti i ...... 'Irregolarità nel: il Comune è in dissesto'. L'attacco delle opposizioni, Celano va alla Corte dei Conti Emolumenti a Enzo Luciano, Sarno vuole vederci chiaro. Il 12 gennaio davanti al. ...Approvazione del bilancio consolidato al comune di Salerno, minoranze presentano ricorso al Tar. Mancava, dicono, il presupposto della conclamata urgenza che avrebbe giustificato la presentazione del ...L’amministrazione dovrà pagare le spese vive e quelle legali per 96.019,33 euro. La richiesta era però 30 volte superiore Salvetti: «Fine della vicenda» ...