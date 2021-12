“Avete vinto!”. Ballando con le Stelle, stupore e meraviglia dopo l’annuncio di Milly Carlucci (Di domenica 19 dicembre 2021) Grandiosa, incredibile, finale di Ballando con le Stelle. L’avventura di Milly Carlucci e amici, si è conclusa sabato 18 dicembre e naturalmente c’è un vincitore. Ma prima di questo, ripercorriamo brevemente tutto quello che è successo durante la serata. Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style sono stati i primi eliminati della finale. Sono stati penalizzati dal voto della giuria e dal tesoretto. Alberto Matano ha preferito regalare il suo bonus ad Arisa mentre il tribuno del popolo Rossella Erra ha optato per Morgan. Successivamente sono partite le sfide dirette: Morgan contro Arisa, Bianca Gascoigne contro Sabrina Salerno. Tuttavia Morgan ha perso contro Arisa: un risultato che ha portato Marco Castoldi a dare di matto di fronte ai giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Bianca Gascoigne in coppia con ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Grandiosa, incredibile, finale dicon le. L’avventura die amici, si è conclusa sabato 18 dicembre e naturalmente c’è un vincitore. Ma prima di questo, ripercorriamo brevemente tutto quello che è successo durante la serata. Valeria Fabrizi e Federico Fashion Style sono stati i primi eliminati della finale. Sono stati penalizzati dal voto della giuria e dal tesoretto. Alberto Matano ha preferito regalare il suo bonus ad Arisa mentre il tribuno del popolo Rossella Erra ha optato per Morgan. Successivamente sono partite le sfide dirette: Morgan contro Arisa, Bianca Gascoigne contro Sabrina Salerno. Tuttavia Morgan ha perso contro Arisa: un risultato che ha portato Marco Castoldi a dare di matto di fronte ai giurati Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Bianca Gascoigne in coppia con ...

Fede50013878 : @rossonero19961 Si ma non piangere se non siete riusciti a vincere, alla fine cosa vuoi che sia un punto perso se t… - ivan71240234 : @gabbo_jonas Voi avete vinto uno scudetto con giocatori in prestito (perché per pagarli avete dovuto venderli) negli ultimi 8 anni eh… - stefanoscorpio : @fralittera Beh avete vinto contro una Roma decimata direi proprio di si no!? 6 titolari gli mancavano! Il fatto e'… - RosellaLara19 : Grazie @SimoneDeep x me avete vinto tu e Bianca, @SabrinaSalerno e #samuelperon e @InArteMorgan con la rossa, i più… - scire79 : @Ballando_Rai @BiancaGascoigne @SimoneDeep Avete 1000 punti in più e non avete vinto ..mistero ! -