Assago | oggi domenica 19 dicembre la Festa di Natale | ecco tutte le iniziative

(Di domenica 19 dicembre 2021) Anche quest'anno ad19, si terrà ladi. Sarà unaricca di appuntamenti e spettacoli per adulti e bambini, che avrà luogo nel centro di, in Piazza ...

Advertising

nxmjvnr : @happilyxemi ad assago però domani perché oggi non c'era posto quando sono riuscita a convincere i miei - SKasios : @UCI_Cinemas Ciao ragazzi avrei una domanda. Il giorno che avete abilitato la prevendita ho preso biglietti per dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Assago oggi

iL Meteo

... in Piazza Risorgimento, apre i battenti il caratteristico mercatino natalizio e artigianale e, alle ore 10,30, il Paese di Babbo Natale e la grande sfera magica faranno tappa ad. Babbo Natale ..."Ognuno agisca secondo i propri convincimenti e la propria coscienza:abbiamo una buona ... 'E' un manicomio, un lager nazista' Ad, domenica 19 dicembre, la Festa di Natale Riunione al Mise ...Anche quest'anno ad Assago, domenica 19 dicembre, si terrà la Festa di Natale. Sarà una domenica ricca di appuntamenti e spettacoli per adulti e ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’i ...