A San Siro finale rovente e polemiche, ma la spunta il Napoli col Milan (Di domenica 19 dicembre 2021) Da pochi minuti è terminata la gara tra Milan e Napoli con il risultato di 0-1 a favore della squadra partenopea. Il Napoli trova il vantaggio già al 6? con il colpo di testa di Elmas, su un calcio d'angolo battuto da Zielinski. Al 18? c'è la reazione del Milan con il colpo di testa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SerieA : Colpo del @sscnapoli a San Siro! ?? Vittoria importante per gli azzurri ?? ??? #MilanNapoli #SerieATIM?? #WeAreCalcio - Inter : ???? | CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Andiamo a San Siro per cercare la vittoria. In questo momento c’è bisogno di corsa, cuore e coraggio”… - MarcoZini16 : RT @belottiano: due anni che vincono a San Siro così, boh - sudreporter : #MilanNapoli 0-1: il #Napoli non si è disunito e si riprende il secondo posto. A cura di @peppemanzo… -