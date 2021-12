Volley, Superlega 13° giornata. Modena non si ferma più: 3-0 a Padova per il settimo sigillo conselutivo (Di sabato 18 dicembre 2021) Non si ferma più la Leo Shoes PerkinElmer Modena che, nell’anticipo dell’ultima giornata di andata di Superlega, espugna con un secco 3-0 Padova, conquista il settimo successo consecutivo in campionato e chiude nella top 4 il girone di andata, salendo momentaneamente al terzo posto solitario, in attesa delle due partite di Trento che definiranno la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. E’ una Modena che diverte e si diverte, che recupera a pieno Leal, in cui i sorrisi e la spensieratezza sostituiscono la preoccupazione e i mugugni delle prime giornate di campionato. Sta prendendo consapevolezza nei suoi mezzi, la squadra di Andrea Giani che evidentemente ha toccato i tasti giusti per innescare i meccanismi giusti che portano ‘punti e spettacolo. Dall’altra ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Non sipiù la Leo Shoes PerkinElmerche, nell’anticipo dell’ultimadi andata di, espugna con un secco 3-0, conquista ilsuccesso consecutivo in campionato e chiude nella top 4 il girone di andata, salendo momentaneamente al terzo posto solitario, in attesa delle due partite di Trento che definiranno la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. E’ unache diverte e si diverte, che recupera a pieno Leal, in cui i sorrisi e la spensieratezza sostituiscono la preoccupazione e i mugugni delle prime giornate di campionato. Sta prendendo consapevolezza nei suoi mezzi, la squadra di Andrea Giani che evidentemente ha toccato i tasti giusti per innescare i meccanismi giusti che portano ‘punti e spettacolo. Dall’altra ...

Advertising

Gazzetta_it : Mai tanto Giappone in Italia, arriva anche Ran Takahashi #legavolley #Superlega #Padova - RaiSport : #Volley ?? #Superlega La formazione di #Padova è pronta a scendere in campo per incontrare #Modena, terza in class… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Superlega: @modenavolley Leal e Nimir: Modena vola a Padova #Superlega - Gazzetta_it : Superlega: @modenavolley Leal e Nimir: Modena vola a Padova #Superlega - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: 13ª RS anticipo: nella gara del sabato Modena espugna Padova in 3 set, sale a 25 punti in classifica e si garantisce u… -