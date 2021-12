Va a prendere la pizza ma trova i carabinieri: arrestato latitante ricercato dal ’92 (Di sabato 18 dicembre 2021) I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato Daniele Pinto, 47enne napoletano. L’uomo, affiliato al clan Ciccarelli – Sautto di Caivano, era ricercato dal 2012. Pinto era stato condannato a 16 anni di reclusione per associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi a Caivano tra il ’96 e il ’99 e doveva scontare un residuo pena di 4 anni e 5 mesi. I militari lo hanno localizzato e rintracciato nel comune di San Marcellino a Caserta monitorando gli spostamenti della madre che e’ residente a Giugliano. La donna, periodicamente, andava a trovare il figlio. I carabinieri – coordinati dalla Autorita’ giudiziaria partenopea – dopo una complessa ed articolata attivita’ investigativa tradizionale fatta di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021) Idel Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hannoDaniele Pinto, 47enne napoletano. L’uomo, affiliato al clan Ciccarelli – Sautto di Caivano, eradal 2012. Pinto era stato condannato a 16 anni di reclusione per associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reati commessi a Caivano tra il ’96 e il ’99 e doveva scontare un residuo pena di 4 anni e 5 mesi. I militari lo hanno localizzato e rintracciato nel comune di San Marcellino a Caserta monitorando gli spostamenti della madre che e’ residente a Giugliano. La donna, periodicamente, andava are il figlio. I– coordinati dalla Autorita’ giudiziaria partenopea – dopo una complessa ed articolata attivita’ investigativa tradizionale fatta di ...

